Salut, Bonjour! est une émission matinale québécoise quotidienne diffusée de 6 h à 10 h, produite par TVA Productions, animée par Gino Chouinard et son équipe et diffusée depuis le 5 septembre 1988, d'abord à Télé-Métropole puis sur le réseau TVA depuis l'automne 1990.

Au programme : un bulletin d'information complet; les prévisions de la météo; les nouvelles culturelles, économiques et sportives; bulletin de circulation, etc. Il y a différentes chroniques chaque matin sur l'alimentation, l'automobile, la santé, le multimédia, la mode, la vie animale et la mise en forme.