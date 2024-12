Voici quand Salut Bonjour s'arrêtera pour le temps des fêtes

Comme toutes les émissions régulières de la grille horaire, Salut Bonjour prendra une pause pendant le temps des fêtes.

L'animatrice Ève-Marie Lortie nous indique que la dernière émission de la saison d'automne sera présentée le mardi 24 décembre.

« On vous prépare une belle émission du temps des fêtes avec une chorale, avec des jeux, des souhaits de Noël, un reportage sur père Noël. Je pense que les gens vont avoir une belle émission », nous indique-t-elle.

Ève-Marie et son équipe seront de retour en ondes le lundi 6 janvier prochain. Donc, ce n'est que quelques jours de congé qui attend la gang du matin.

Découvrez notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver 2025 pour connaître la date de retour de toutes vos émissions préférées.

« C'est une rentrée automnale qui s'est vraiment faite dans une belle énergie en ce qui me concerne », indique-t-elle. « Je l'ai souvent dit, je suis un peu tannée de le dire, mais j'avais vraiment l'énergie du renouveau. Et je pensais arriver aux fêtes un petit peu plus fatiguée que ça, mais pas du tout. Alors, on continue, l'esprit est bon, les gens sont au rendez-vous à l'émission. C'est l'fun! »

Rappelons que l'équipe a vécu plusieurs moments forts cette saison, avec la prise de parole de Géraldine Lamarche et des retrouvailles émouvantes. On leur souhaite à tous de belles vacances ressourçantes!