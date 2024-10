Géraldine Lamarche s'exprime « face à l'expérience la plus difficile de sa vie »

Géraldine Lamarche, la présentatrice météo de Salut Bonjour, a fait une déclaration importante mercredi sur Instagram.

« Je dévoile aujourd'hui mon identité face à l'expérience la plus difficile de ma vie. Je suis restée anonyme tout au long du processus judiciaire criminel en matière de violence conjugale dans le but de préserver mon énergie pour me rendre en un seul morceau jusqu'au bout. Je me suis tue en espérant être la "parfaite victime", celle qui ne fait pas vague, alors que mon histoire était au même moment manipulée, contrôlée et déformée. »

« [...] Mon identité était protégée publiquement par choix, mais maintenant que ce processus est terminé, je ressens profondément le besoin d'assumer mon parcours et de reprendre le pouvoir de mon histoire. Je n'ai pas honte. Je choisis de sortir de l'ombre pour mettre en lumière la force et le courage qui m'ont habitée, dans le but de les partager avec toutes les victimes. »

Elle raconte que l'accusé a reconnu avoir posé des gestes qui ont pu lui faire craindre pour sa vie. « Le fait qu'il a reconnu représenter un danger pour moi m'a amenée à accepter l'entente et à fermer cet important livre de ma vie. Surtout, j'ai priorisé ma paix intérieure. »

La jeune femme courageuse remercie également l'organisme SOS violence conjugale et tous les individus qui l'ont aidée au fil de ce processus difficile. « Malgré ce qu'on entend souvent à propos des failles du système judiciaire, on m'a offert un soutien précieux que je n'avais pas anticipé », dit-elle.

Elle termine en disant : « Aujourd'hui, des larmes d'épuisement et de joie coulent sur mon visage. Je suis reconnaissante des leçons apprises et fière de m'être respectée en restant debout, jusqu'au bout. À travers la fragilité se trouve aussi la résilience. »

Lisez son message complet ci-dessous.