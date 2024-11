Gino Chouinard nous raconte une rencontre vraiment émouvante avec une téléspectatrice

Dans la foulée de la fin de son mandat à Salut Bonjour et de la parution de son récit de vie 3800 matins, maintenant best-seller, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le sympathique Gino Chouinard, qui témoignait alors de la bienveillance du public à son égard.

Depuis son départ de la quotidienne matinale, l'animateur se fait souhaiter « bonne retraite » des dizaines de fois par jour, alors qu'il n'est pas encore à cette étape de sa vie. Il s'octroie plutôt une pause bien méritée avant de se lancer dans un nouveau défi.

En abordant les rencontres avec le public, Gino a bien voulu nous raconter en ce sens une anecdote émouvante.

« Je suis sorti à la Place des Arts pour un spectacle il y a quelques semaines. Il y a une fille qui courait dans l'entrée de la salle de la Place des Arts. Je partais de la Cinquième salle et je m'en allais vers la Maison symphonique. C'est assez long comme corridor. Il y avait des talons qui s'en venaient. "M. Gino, M.Gino!" Je me tourne. La dame m'explique que c'est une immigrante et qu'elle a appris le français en écoutant Salut, bonjour. Elle a les larmes aux yeux », explique-t-il d'emblée.

« Elle m'a dit "Pendant des semaines, je ne comprenais rien". Elle est d'origine mexicaine. "Je comprenais un mot, deux mots, trois mots. J'ai continué. Je ne peux pas croire que je vous vois aujourd'hui". »

L'animateur a alors pris le temps de lui faire une accolade, ainsi que des photos avec ses amis qui l'accompagnaient.

Il nous dit : « C'est touchant d'avoir un impact dans la vie des gens. Elle avait ciblé Salut, bonjour parce qu'elle disait "je me sentais bien en vous écoutant". C'est chouette. Ça m'a donné des frissons. J'avais les larmes aux yeux et je me suis dit "ben voyons, qu'est-ce qui vient d'arriver?" »

Voilà un témoignage direct et touchant sur l'impact d'une émission quotidienne comme Salut Bonjour sur la vie des téléspectatrices et téléspectateurs.

Notons que le livre 3800 matins de Gino Chouinard est offert dès maintenant dans toutes les bonnes librairies.