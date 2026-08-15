Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Gino Chouinard
Comédien
Animateur
Suivi
Aime
Visionner les images de Gino Chouinard
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (4)
Voir tout
Sortez-moi d'ici
2023 - Aujourd'hui
Candidat
En cours
Salut Bonjour
1988 - Aujourd'hui
Animateur
En cours
Caméra café II
2021 - 2022
Comédien
Gino Chouinard
Dans l'actualité
Voir tout
Stars
Découvrez l'équipe qui entourera Gino Chouinard dans sa nouvelle émission
Saturday, August 15, 2026 12:00 PM
Télé
Gino Chouinard sera enfin invité à cette populaire émission
Saturday, June 20, 2026 4:00 PM
Télé
Ça finit bien la semaine
: Le nom de cet animateur avait été évoqué pour succéder à Julie Bélanger
Friday, May 15, 2026 9:00 AM
Stars
Gino Chouinard retrouve un travail d'animateur dans un format quotidien
Tuesday, April 21, 2026 3:43 PM
Télé
Gino Chouinard fait craquer Gregory Charles en lui posant une question délicate
Monday, January 5, 2026 11:20 AM
Stars
Gino Chouinard victime d'un fâcheux incident en voyage
Sunday, August 17, 2025 2:20 PM
Stars
Gino Chouinard taquine son ami Jean-Michel Anctil en convalescence
Monday, July 14, 2025 8:00 AM
Télé
Gino Chouinard a vécu des moments difficiles dans la jungle du Panama
Monday, June 16, 2025 6:00 PM
Télé
Brigitte Lafleur nous explique son geste altruiste de la finale de
Sortez-moi d'ici
Monday, June 16, 2025 11:40 AM
Stars
Gino Chouinard partage une rare photo avec son grand garçon
Friday, June 13, 2025 9:00 PM
Télé
Sortez-moi d'ici
: Ce que Gino devra manger dépasse tout ce que nous avons vu jusqu'à présent
Monday, May 26, 2025 4:00 PM
Télé
Voici le projet télé qui attend Gino Chouinard après
Sortez-moi d'ici
Sunday, May 4, 2025 8:57 PM
Sortez-moi d'ici
Brigitte Lafleur revient sur ce défi terrifiant avec Gino Chouinard : «
J'avais peur qu'il meure
»
Tuesday, April 22, 2025 11:35 AM
Télé
Gino Chouinard affronte l'une de ses plus grandes peurs dans la première de
Sortez-moi d'ici
Wednesday, April 9, 2025 11:30 AM
Stars
Gino Chouinard envoie des fleurs à son ex-collègue Géraldine Lamarche
Friday, January 24, 2025 6:00 AM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c