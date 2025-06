Brigitte Lafleur nous explique son geste altruiste de la finale de Sortez-moi d'ici

Ce dimanche, les téléspectateurs ont eu droit à une finale pour le moins émouvante de Sortez-moi d'ici, alors qu'un roi de la jungle a été couronné, soit Jean-Michel Anctil. Au terme d'un défi dans l'eau glacée, qui a demandé des efforts surhumains, l'animateur de Ça finit bien la semaine a remporté la joute et le montant de 50 000 $ remis à la Fondation Au trait d'union Québec, un organisme en persévérance scolaire.

Avant d'arriver là, nous avions assisté à un moment d'un grand altruisme, alors que la comédienne Brigitte Lafleur a offert un passe-droit vers la finale au campeur choisi comme étant le leader du groupe, Gino Chouinard. Un moment qui s'est bien sûr soldé dans les larmes et les accolades.

En entrevue, Brigitte Lafleur nous expliquait pourquoi elle avait décidé de prendre cette décision, qui a malheureusement conduit à son élimination : « Le dernier épisode, on est quatre au lieu de trois. J'avais une carte dans ma main. À cause que j'avais ramassé beaucoup de récompenses, de médailles, de Guy d'or, de Rosalie d'or, je pouvais décider de me sauver ou de sauver quelqu'un et de passer directement à la finale. J'ai décidé de tout mon cœur, premièrement, que j'avais envie de me rendre en finale en faisant pour vrai tous les défis. Deuxièmement, à la fin, Gino était vraiment fatigué. Il a été vraiment un leader incroyable jusqu'à la fin. C'est mon pote pour la vie. Je le sentais épuisé. J'ai lui ai donné, de tout mon cœur c'est ce que je voulais. »

Elle poursuit : « J'ai donné ma place à Gino. Pour vrai, ce moment-là, je ne regretterai jamais d'avoir fait ça. Ce que je suis fière, c'est d'avoir été vraie! Ce n'est pas fake. Ce n'est pas pour avoir l'air fake. J'avais vraiment envie de donner ça gratuitement. »

J'ai aimé la personne que j'étais. Ce dernier épisode-là, j'ai vraiment été fière de moi.

Elle conclut ainsi : « Il y a comme une petite partie en dedans de moi qui me dit que j'ai gagné à quelque part. Je ne trouvais pas mieux. Ce sont les moments les plus marquants pour moi. »

Nous tenons à remercier Brigitte pour les merveilleux moments qu'elle nous a offerts cette semaine, autant du point de vue du courage que de la bienveillance, de l'entraide et de la bonne humeur.

Les épisodes de la troisième saison de Sortez-moi d'ici sont disponibles en rattrapage sur TVA+.