Sortez-moi d'ici

Dans un écosystème unique au centre d’une forêt tropicale, les célébrités participantes (les Campeurs) seront appelées à se dépasser sans cesse.

Elles devront dormir sur des lits de camp à la belle étoile dans une jungle, entourées de serpents et d'insectes de toutes sortes, se nourrir presque exclusivement de riz et de fèves et subir les intempéries de Mère Nature.

Elles devront également relever des défis étonnants et déstabilisants pour espérer améliorer leur sort, mais surtout remporter le grand prix de 100 000 $ qui sera remis à une cause qui leur tient à cœur.