Pascal Morrissette se confie sur son expérience à Sortez-moi d'ici

Fraîchement extirpé de la jungle du Panama, Pascal Morrissette, l'un des candidats de la nouvelle saison de Sortez-moi d'ici, s'est brièvement confié sur son expérience dans la téléréalité, dans une série de stories sur Instagram, ce samedi.

Alors qu'on peut le voir marcher dans un terrain enneigé aux côtés de sa conjointe Julie Ringuette, ce dernier confie, le sourire aux lèvres :

« De retour du Panama! Une petite différence d'environ 30 degrés Celsius. Je ne peux rien vous dire, mais c'était extraordinaire. Vous allez capoter sur le show! Sortez-moi d'ici saison 3? Grandiose. Une expérience inoubliable. Vous allez tripper fort! »

On le voit ensuite dans une autre courte vidéo, filmée la veille de son arrivée au camp, où il raconte une anecdote à faire frissonner n'importe quel réfractaire aux insectes :

« Hier, je suis à Panama City, sur le bord de l'eau. Je prends une petite marche à côté de mon hôtel, parce que je ne peux pas aller à genre plus de 50 mètres, et je vois un genre de petit scarabée. Je me dis : "Là, man up!" Il faut que je l'apprivoise, je m'en vais vivre ça dans la jungle! Je le tasse avec ma gougoune et le scarabée me saute sur le pied! Je suis parti à courir! C'est pas fait! Les insectes, c'est pas gagné d'avance! »

Nous avons bien hâte de voir comment il va se débrouiller dans la jungle, aux côtés de ses neuf autres célèbres campeurs. On vous invite d'ailleurs à découvrir leur identité ici. Il faut dire que lors de la seconde saison de la téléréalité, les défis étaient de taille et ont frôlé l'imaginaire pour leur intensité (on pense au défi proposé à Patricia Paquin). Que nous réserve cette troisième édition?

Chose certaine, les deux nouveaux animateurs promettent d'ores et déjà de beaux moments en ondes, alors qu'on peut constater leur évidente complicité sur quelques photos publiées ici et là, depuis le début des tournages. Ce sera à ne pas manquer!

La 3e saison de Sortez-moi d'ici sera diffusée dès le printemps 2025, sur les ondes de TVA.