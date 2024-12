Découvrez l'identité des 10 campeurs de la 3e édition de Sortez-moi d'ici

Dès le printemps prochain, les téléspectatrices et téléspectateurs pourront de nouveau visiter la jungle, pour une troisième saison de Sortez-moi d'ici, cette fois animée par Rosalie Vaillancourt et Guy Jodoin.

TVA dévoile aujourd'hui l'identité des campeurs, qui vivront pleinement l'aventure au Panama. Parmi ceux-ci, on retrouve plusieurs grosses pointures.

On retrouve notamment deux têtes d'affiche de TVA, Gino Chouinard et Jean-Michel Anctil (Alertes). Ceux-ci joueront respectivement pour les causes du Trait d’Union Québec et de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie.

Sonia Vachon (Autisme Estrie), le joueur des Alouettes de Montréal, Marc-Antoine Dequoy (Fondation québécoise du cancer), Brigitte Lafleur (Allergies Québec), Naadei Lyonnais (Lacourse pour l’autisme), Jeff Boudreault (Fondation Le Havre du Lac St-Jean), Chloée Deblois (Maison Source Bleue), Kim Rusk (Parkinson Québec), et Pascal Morrissette (Regroupement des maisons des jeunes du Québec) complètement la liste des artistes que vous pourrez voir à l'oeuvre le printemps prochain.

Ceux-ci auront à affronter les moustiques, les animaux sauvages, la fatigue et plus encore.

Notons que l'émission a attiré en moyenne 1,6 million de téléspectateurs chaque dimanche la saison dernière, ce qui en fait l'une des émissions les plus populaires de notre petit écran.

Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir cette nouvelle mouture?

Sortez-moi d’ici!, saison 3, animée par Rosalie Vaillancourt et Guy Jodoin, à ne pas manquer le dimanche soir, au printemps 2025, à TVA et sur TVA+.