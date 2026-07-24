Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Rosalie Vaillancourt
Comédien
Animateur
Suivi
Aime
Visionner les images de Rosalie Vaillancourt
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (11)
Voir tout
Sortez-moi d'ici
2023 - Aujourd'hui
Candidat,Animateur
En cours
LOL : Qui rira le dernier?
2023 - Aujourd'hui
Gagnant
En cours
Le Killing
2019 - Aujourd'hui
Comédien
Slingshot
En cours
Prix et distinctions
Voir tout
Gala Les Olivier
2025
Spectacle d'humour de l'année
MILF
Dans l'actualité
Voir tout
Stars
Les artistes féminines indignées par un message que Rosalie Vaillancourt a reçu
Friday, July 24, 2026 3:00 PM
Stars
Rosalie Vaillancourt a donné naissance à son second enfant
Sunday, June 21, 2026 1:23 PM
Télé
Le calendrier des pompiers
: Une nouveauté qui va vous donner chaud!
Wednesday, June 3, 2026 6:00 AM
Télé
Après
Complètement lycée
, Rosalie Vaillancourt dévoile son nouveau projet à la télé
Saturday, April 11, 2026 8:00 AM
Stars
Photo : Rosalie Vaillancourt défile, enceinte, sur le tapis rouge des Olivier
Sunday, March 29, 2026 7:59 PM
Stars
Photo : Rosalie Vaillancourt annonce une grande nouvelle!
Monday, December 22, 2025 9:50 AM
Télé
Rosalie Vaillancourt est méconnaissable à
Ça finit bien la semaine
Thursday, October 30, 2025 4:00 PM
Stars
Rosalie Vaillancourt suggère le déguisement parfait pour l'Halloween
Friday, October 10, 2025 11:15 AM
Stars
Rosalie Vaillancourt victime d'un accident de la route
Monday, September 22, 2025 10:30 AM
Télé
Sébastien Benoît révèle de gros noms pour la prochaine saison de
Coups de food
Sunday, July 13, 2025 6:00 AM
Télé
Un épisode particulièrement émouvant de
Sortez-moi d'ici
ce dimanche : Une campeuse fait des confidences
Thursday, May 15, 2025 11:00 AM
Télé
Voici ce qui remplacera
Star Académie
la semaine prochaine
Sunday, April 6, 2025 6:00 AM
Télé
Changement de format pour
Sortez-moi d'ici
pour la nouvelle saison
Wednesday, March 26, 2025 2:55 PM
Télé
Découvrez (enfin!) la date de début de la prochaine saison de
Sortez-moi d'ici
Wednesday, March 12, 2025 7:00 AM
Télé
Guy Jodoin a refusé de participer à cette populaire téléréalité
Saturday, February 8, 2025 4:15 PM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c