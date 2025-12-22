Photo : Rosalie Vaillancourt annonce une grande nouvelle!

L'humoriste Rosalie Vaillancourt confirme une formidable nouvelle sur ses réseaux sociaux, soit qu'elle est enceinte de son deuxième enfant, avec son amoureux Olivier Auger.

Pour nous confirmer cette belle nouvelle, celle-ci a partagé une photo dans laquelle on la voit avec sa petite bedaine rebondie.

Elle écrit : « Maman a embrassé le Père Noël et elle est enceinte d’un bébé homme!

Tellement heureuse. Mon ventre est énorme mais j’en suis qu’à la 13ième me semaine.

Ça faisait longtemps que nous voulions un deuxième enfant. Le chemin n’a pas été si simple. J’ai fait une fausse couche cet été. On a trouvé ça difficile mais bon, la vie nous réserve des belles surprises. Et voilà que ce p’tit mec est bien implanté.

J’ai déjà hâte à la prochaine année. J’ai hâte de vous montrer mes vêtements laids de grossesse. »

Voyez sa publication avec les images prises par Drowster ci-dessous.

Nous offrons au couple nous plus sincères félicitations!

Rosalie et Olivier sont déjà les parents d'une petite fille prénommée Marguerite, qui a 4 ans aujourd'hui!