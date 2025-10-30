Rosalie Vaillancourt est méconnaissable à Ça finit bien la semaine

Vendredi, à Ça finit bien la semaine, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil fêtent l'Halloween.

Ils recevront sur leur plateau la pétillante humoriste Rosalie Vaillancourt. Celle qui adore se déguiser a décidé d'en mettre plein la vue aux animateurs et au public.

En effet, elle avait enfilé un costume de Monstres Inc. Impossible de la reconnaître!

Voyez-la au bas de l'article.

Jean-Michel Anctil a aussi opéré une transformation majeure pour l'émission, devenant un épouvantail. Voyez une vidéo du travail colossal de la maquilleuse ci-dessous.

Notons que Boucar Diouf sera aussi sur le plateau ce vendredi.

L'as du déguisement Rosalie Vaillancourt a également proposé un autre costume d'Halloween - simple, mais ô combien génial! - cette semaine sur ses réseaux sociaux. Elle avait enfilé le t-shirt « "Chat" va bien » devenu iconique grâce au succès télé de l'année 2025.

« Bienvenue à l’institut Mont-Royal.

Costume d’Halloween de Suzanne dans Empathie 🥰

Les gens à l’épicerie ont adoré! », écrivait-elle. Voyez sa publication au bas de l'article.