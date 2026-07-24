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Les artistes féminines indignées par un message que Rosalie Vaillancourt a reçu

« Ben voyons donc !!! J'peux pas croire. C'est quoi ce commentaire de marde!!!!! »

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, l'humoriste Rosalie Vaillancourt, qui vient tout juste de donner naissance à son deuxième enfant, a partagé un message qui lui a été envoyé par un certain Ramon.

« En général je te trouve vraiment belle mais je comprends les gars qui colissss leur femme dehors après la grossesse. Ont dirais que ta bu 24 bières par jour depuis longtemps !!! », lui écrivait-il sous l'une de ses publications.

« Juste dire que c'est très vulnérabilisant une grossesse publique, mais encore plus un post-partum. J'aimerais vous prévenir que je ne veux aucun commentaire sur mon corps que je trouve vraiment pas pire. Et qu'il y a de grandes chances que ça prenne des années avant que mon corps redevienne ce qu'il était... et ça se peut également qu'il ne revienne pas », a répondu la maman.

Ce commentaire a choqué bien des artistes féminines qui ont repartagé la publication de Rosalie.

« J'en reviens pas de lire ça?! Pis j'aimerais ça savoir de quoi il a l'air mettons », écrivait l'autrice Geneviève Pettersen

« Genre de message qui me terrorise! Voyons dont tabarnak, c'est quoi ce commentaire d'imbécile! Ouf! Ça me rend mauvaise! T'es belle Rosalie Vaillancourt! », a répliqué Marie-Lyne Joncas.

« Ben voyons donc !!! J'peux pas croire. C'est quoi ce commentaire de marde!!!!! », s'est indignée Véronique Bannon.

Ce genre de commentaire donne, effectivement, froid dans le dos! On espère que des dénonciations publiques comme celle de Rosalie puissent aider à sensibiliser la population à la portée de leurs mots, qui peut devenir dévastatrice.

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