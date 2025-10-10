Accueil
Rosalie Vaillancourt suggère le déguisement parfait pour l'Halloween

Le costume est disponible pour l'achat en ligne.

Image de l'article Rosalie Vaillancourt suggère le déguisement parfait pour l'Halloween
Par Élizabeth Lepage-Boily

Chaque année, à l'approche de l'Halloween, l'humoriste Rosalie Vaillancourt propose un déguisement complètement délirant inspiré de la culture populaire.

L'an dernier, elle avait fait deux suggestions. La première était l'athlète au saut à la perche Anthony Ammirati qui a vu ses chances de remporter une médaille anéanties quand son sexe a touché la barre aux Olympiques de 2024. Puis, la seconde, son amie Katherine Levac qui texte pendant le spectacle de Justin Timberlake. Voyez le résultat ici.

Cette fois, son déguisement a été commandité par Rona.

« Ma chienne, Mike, était tellement fière de son déguisement! Toi aussi tu peux te déguiser en Mike, costumes pour enfants et adultes dispo dès maintenant dans les magasins participants et en ligne. »

Le costume Mike chez Rona est effectivement disponible pour les enfants et les adultes sur le site de la quincaillerie et en magasin.

Avouons que le marketing derrière toute cette campagne est brillant, du concept original au fait d'engager Rosalie pour faire la promotion du déguisement. Bravo à l'agence Sid Lee.

On peut certainement s'attendre à voir Mike au Bye Bye, d'ailleurs!

Mentionné dans cet article

Photo de Rosalie Vaillancourt
Rosalie Vaillancourt

Informations complémentaires

