Rosalie Vaillancourt victime d'un accident de la route

Rosalie Vaillancourt raconte sur ses réseaux sociaux avoir été victime d'un accident de la route ce week-end, alors qu'elle été passagère avec son ami.

Heureusement, plus de peur que de mal pour l'humoriste, comme elle le raconte elle-même dans une publication.

Elle écrit : « Hier, en me rendant à mon spectacle à Sainte-Thérèse avec Simon Boisvert qui assure la première partie de mon spectacle, on s’est fait rentrer dedans par une auto à 50km/h dans le tunnel. La personne regardait ailleurs sûrement… La voiture de mon ami est une perte totale. Je la détestais donc je suis quand même contente.

Simon n’a rien eu parce qu’il a la tête tellement molle qu’aucun impact ne lui ferait mal ahahah (joke Simon).

Je ne sais pas pourquoi mais moi j’ai vraiment revolé… Comme pire que dans les manèges défectueux de l’expo agricole de Saint-Hyacinthe.

Les ambulanciers me mettaient à peine sur la civière que je criais: je veux aller à mon show! On annule pas mon show!!!

Une bonne vieille cinglée.

J’aime trop faire mon spectacle, il me reste peu de dates et la vérité c’est que j’ai pas envie que ça finisse. Donc tous les moments d’ici là me tiennent tellement à cœur.

Les ambulanciers ont pris mes signes vitaux, tout était beau, même très bien, genre y’a full monde jaloux de mes signes vitaux, j’en suis certaine. Ils m’ont dit de porter des lunettes sur scène pour que l’éclairage ne me donne pas mal à la tête et je leur ai promis d’aller à l’urgence si je sentais que j’avais mal après.

On a pris un taxi jusqu’à Sainte-Thérèse.

J’ai fait mon show en lunette style Elton John. Ça a super bien été. J’étais contente de ressembler à un homme d’âge mûr homosexuel.

Après le show, je suis allée à l’hôpital parce que clairement sans l’adrénaline, j’étais plus Elton John 2024 que celui qui saute sur le piano.

Les gens ont été super gentils à l’hôpital même s’ils voulaient pas que je me commande du pizza hut.

À la radiographie, mon cou avait un petite courbe. Donc j’ai été immobilisé 10h. TU M’IMAGINES IMMOBILISÉE?

Finalement, après les scans, j’ai aucune séquelle de l’accident. Pas de fracture. »

Nous sommes heureux que cet accident se soit soldé de manière heureuse.

Rosalie Vaillancourt poursuit la tournée de son spectacle MILF partout au Québec. Les détails à ce sujet sont ici.