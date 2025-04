Voici ce qui remplacera Star Académie la semaine prochaine

La grande finale de Star Académie sera diffusée ce dimanche soir dès 19 h sur les ondes de TVA.

Dès la semaine prochaine, cette case horaire sera occupée par une autre production importante de la chaîne, soit la troisième saison de Sortez-moi d'ici.

Les nouveaux animateurs Guy Jodoin et Rosalie Vaillancourt accueilleront la nouvelle cohorte de campeurs dans la jungle du Panama le dimanche 13 avril à 19 h 30.

Cette année, c'est Jean-Michel Anctil, Gino Chouinard, Sonia Vachon, Marc-Antoine Dequoy, Brigitte Lafleur, Naadei Lyonnais, Jeff Boudreault, Chloée Deblois, Kim Rusk et Pascal Morrissette qui repousseront leurs limites et devront faire preuve de courage pour décrocher le titre.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

À noter qu'une émission spéciale sera diffusée le jeudi 10 avril à 20 h, quelques jours avant le premier épisode de la 3e saison. Rosalie et Guy réunissent les anciens campeurs de Sortez-moi d’ici!. Le nouveau duo d’animateurs souhaite découvrir comment ils ont vécu leur aventure dans la jungle et connaître les secrets de coulisses. Ensemble, ils reviennent sur les moments les plus mémorables des deux dernières saisons et recueillent des confidences inédites.