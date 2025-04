Un problème majeur de diffusion lors de la finale de Star Académie

Alors que Jean-Philippe Dion envoyait les téléspectateurs à une pause commerciale de 30 secondes avant le dévoilement de la gagnante, plusieurs téléspectateurs, dont ceux de la grande région de Québec, ont plutôt été propulsé dans une spirale de publicités interminable avant que ne débute la prochaine émission.

Sur les réseaux sociaux, on annonçait que la gagnante était Mia, mais une importante partie du public n'a rien vu de tout cela. Comme c'est, notamment, les gens de Québec qui n'ont pas vu le dévoilement et que Mia vient de Québec, c'est d'autant plus choquant. Qu'est-il arrivé? Nous le saurons certainement très bientôt.

Pour ceux qui ont manqué ce moment, voyez-le, filmé par Suzie Villeneuve, au bas de l'article.

Concernant cette victoire, on doit dire qu'il est assez rare qu'on puisse prédire dès le début qui sera la gagnante ou le gagnant d'une compétition comme Star Académie, mais cette fois-ci, c'était plus évident que jamais.

La jeune Mia, 16 ans, figurait parmi les cinq chanceux qui avaient été choisis par le corps professoral pour entrer directement à l'académie, sans avoir à chanter sur la scène du premier variété. Dès que le public l'a entendue pousser sa première note, tout le monde en a eu des frissons et la conviction qu'elle allait se rendre très loin dans la compétition.

Tout au long de la saison, Mia a su s'illustrer de façon à ce qu'on ne voie qu'elle, ou presque. Bien sûr, Katrine n'était pas bien loin derrière, mais l'adolescente pétillante de Québec a relevé chacun des défis qui ont été placés sur sa route avec une fougue débordante.

Ce soir, sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs l'ont qualifiée de « diamant brut », d'« artiste phénoménale » et d'« incroyable talent ».

Cette soirée festive a aussi été l'occasion d'annoncer de bonnes nouvelles. En plus d'avoir cumulé plus de 2 millions d'écoutes sur les différentes plateformes, les 14 académiciens seront en spectacle dans trois festivals au Québec cet été. Ils interprèteront certaines pièces de l'album et remémoreront certains des moments les plus marquants des variétés.