Guy Jodoin a refusé de participer à cette populaire téléréalité

Ce vendredi, la prolifique carrière de l'animateur et comédien Guy Jodoin était célébrée en grand à Ça finit bien la semaine.

L'occasion a été pour l'heureux élu d'être hommagé par ses pairs, lui qui a été au coeur d'une foule de productions télévisuelles d'envergure, au cours des 35 dernières années. D'ailleurs, la famille de Guy s'est elle aussi présentée sur le plateau pour le surprendre. Découvrez des photos ici.

Si le principal intéressé s'apprête à dévoiler au grand jour le fruit de sa collaboration panaméenne avec l'humoriste Rosalie Vaillancourt, le nouveau duo à l'animation de Sortez-moi d'ici, Guy Jodoin a révélé qu'il avait d'abord été approché pour être un campeur, aux côtés des autres célébrités. Et ce, dès la première saison!

Il explique :

« Ça fait trois ans qu'on me demande d'être campeur et que je dis non, parce que je faisais La Belle tournée. C'était l'été, donc deux ans pendant l'été et ils ont décidé de faire ça l'hiver. Là je me disais "Ah boy! J'ai le même producteur en plus, Le Tricheur et Sortez-moi d'ici, arrangez-vous avec les horaires!" Et, ça fonctionnait pour une fois, que je sois campeur. Et ça c'est le vendredi. Le lundi, mon agente me rappelle : "Là, ils se sont dis intérieurement si tu peux être campeur, tu peux l'animer?" J'ai fait : "Ben oui, pourquoi pas, dans le fond!" Je vais pouvoir travailler dix ans au lieu d'un an! J'étais content et de faire souffrir du monde, c'est sûr que ça me faisait vraiment plaisir! »

Bon joueur, Jean-Michel Anctil a saisi la balle au bond, déclenchant un fou rire sur le plateau :

« Moi ils m'avaient demandé d'animer et finalement ils m'ont appelé et m'ont dit tu vas être campeur! »

Bien qu'il aurait été des plus amusants de voir Guy être soumis aux diverses épreuves de la téléréalité, nous sommes impatients à l'idée de le retrouver à l'animation d'une émission d'une telle d'envergure. On vous invite au passage à découvrir l'identité de l'impressionnante distribution de la prochaine édition dans cet article.

Sortez-moi d'ici reprendra les ondes de TVA ce printemps pour une 3e saison.