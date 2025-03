Changement de format pour Sortez-moi d'ici pour la nouvelle saison

Dans un élan d'offrir aux téléspectateurs ce qu'ils désirent, TVA a décidé d'allonger plusieurs de ses concepts cette année, pour permettre une expérience bonifiée.

C'était déjà le cas pour Chanteurs masqués, dont la durée augmentera à 90 minutes, et Masterchef Québec, qui obtient un épisode de plus le dimanche, pour notre plus grand bonheur.

Il semble maintenant que TVA a décidé d'offrir ce traitement à Sortez-moi d'ici, qui profitera d'un changement de format pour la saison qui débutera en avril.

En effet, les épisodes auront une durée de 90 minutes. Vous savez ce que cela veut dire? Plus de « bibittes » et plus de dégustations rebutantes!

Voici les artistes qui affronteront la jungle pour la fondation de leur choix : Gino Chouinard (Trait d’Union Québec) et Jean-Michel Anctil (Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie), Sonia Vachon (Autisme Estrie), le joueur des Alouettes de Montréal, Marc-Antoine Dequoy (Fondation québécoise du cancer), Brigitte Lafleur (Allergies Québec), Naadei Lyonnais (Lacourse pour l’autisme), Jeff Boudreault (Fondation Le Havre du Lac St-Jean), Chloée Deblois (Maison Source Bleue), Kim Rusk (Parkinson Québec), et Pascal Morrissette (Regroupement des maisons des jeunes du Québec).

On nous promet des défis toujours plus relevés pour cette nouvelle saison. Vous en avez déjà un bon aperçu dans la bande-annonce complète, qui a été dévoilée récemment.

Voyez-la ci-dessous.

📺 PREMIÈRE : Dimanche 13 avril, 19 h 30 | TVA et TVA+