Sortez-moi d'ici : Rosalie Vaillancourt partage une première photo avec son nouveau coanimateur

D'ici quelques mois, la télé d'ici sera de nouveau sous l'emprise de Sortez-moi d'ici, la téléréalité de TVA qui cartonne dans les audimats depuis son lancement en 2023.

Pour sa 3e saison, l'équipe de l'émission a d'ailleurs fait peau neuve et a vu le départ du duo d'animateurs Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion, par l'arrivée de Guy Jodoin et de l'humoriste Rosalie Vaillancourt. Signe que la production va bon train, les tournages se sont amorcés cette semaine, dans l'humide jungle du Panama.

Rosalie, l'une des finalistes de la précédente édition de l'éreintante compétition, a d'ailleurs partagé une photo dans une story Instagram, qui témoigne de son évidente complicité avec Guy. Avec la mention « Comment ne pas tomber en amouurrr?!??? » et d'hilarantes facéties, on comprend que l'humour sera bel et bien au coeur des nouveaux épisodes, et nous n'en sommes que réjouis! Voyez la photo ci-dessous.