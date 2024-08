Le producteur Jean-Philippe Dion aborde l'embauche de Guy Jodoin à Sortez-moi d'ici

Après avoir choisi de céder sa place à l'animation de Sortez-moi d'ici, pour réaliser son rêve d'animer Star Académie, Jean-Philippe Dion, en tant que producteur de la populaire émission, a dû trouver de dignes remplaçants. C'est sur Rosalie Vaillancourt et Guy Jodoin que le choix s'est arrêté, un duo qui génère déjà beaucoup de réactions au sein du public. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec le producteur lui-même, qui se montre ravi de cette nouvelle étape pour la compétition dans la jungle.

« Je suis vraiment content, je trouve tellement que ce duo-là va être formidable. Mais c'est un petit pincement au coeur, parce que je l'aimais vraiment beaucoup, ce show-là. Puis tant mieux, parce que c'est un show qui fonctionne vraiment bien, puis j'espère que ça va durer encore longtemps », indique-t-il d'emblée.

Guy me disait, "j'ai hâte de le faire pour qu'on puisse s'en parler, puis savoir vraiment c'est quoi"

« Trouvez votre histoire à toi puis Rosalie, c'est ça qui est important », lui a répondu le producteur, rassurant.

Jean-Philippe indique en outre que Rosalie Vaillancourt a toujours été le premier choix et que le défi fut de lui trouver un acolyte : « Pendant toute la saison, elle n'arrêtait pas en joke de dire, "Hey Jean-Philippe, le jour où Alex sera plus là, moi je vais le faire." Ou elle disait à Alex, "Hey, le jour où Jean-Philippe sera plus là, je vais le faire". Puis on trouvait ça le fun d'avoir une des deux personnes qui l'avait déjà fait. »

De son côté, Guy Jodoin avait accepté d'être campeur, avant de recevoir l'appel de la production pour lui demander d'assurer plutôt l'animation de l'émission avec Rosalie Vaillancourt. Il a d'ailleurs parlé de sa surprise lors d'une récente entrevue à Sucré salé.

« Ce gars-là, il n'y a personne qui anime comme lui. Il se prépare. Il est vraiment très, très précis », complimente Jean-Philippe Dion. « Je trouve ça beau. Puis j'aimerais ça moi un jour animer avec ce gars-là parce que je suis sûr que j'irais chercher des choses. On a quelque chose en commun qu'on aime se préparer vraiment beaucoup. »

Il poursuit en ajoutant des fleurs pour l'animateur : « Il est d'une gentillesse exceptionnelle! », affirmation que nous pouvons d'ailleurs seconder.

Le producteur aborde entre autres certaines critiques reçues à la suite de l'annonce de l'embauche de Guy Jodoin : « Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais nous autres, on ne va pas se laisser influencer par ça. Après ça, moi, je suis le premier à être à l'écoute du monde. Je parle avec le monde dans les commerces, dans les restos parce que je veux avoir le pouls. Je veux savoir ce que le monde aime, mais il y a une différence entre ce que les gens pensent et ce que les gens écrivent sur les réseaux sociaux. »

Notons que Jean-Philippe Dion fera doublement équipe avec Guy Jodoin cette saison, puisque c'est sa compagnie, Productions Déferlantes, qui produira la nouvelle saison du Tricheur, dans laquelle on nous promet plusieurs changements : « Nous, on dit que ce sera une version 3.0. »

Entre temps, Jean-Philippe Dion construit sa nouvelle équipe pour Star Académie 2025 (découvrez-la ici), tout en se préparant à son nouveau rôle d'animateur : « Je suis un gars de gang. J'aime ça unir des gens. J'aime ça m'assurer que s'il y a une personne qui manque de lumière, je vais l'amener. S'il y en a une qui en a trop, je vais la repousser. J'aime ça gérer une gang, m'assurer que tout le monde shine à la même place. Ça va être ça, ma job. Je vais avoir une quinzaine de candidats, des profs. M'assurer que la balle rebondit entre tout le monde. C'est là que je me sens bien. Je ne veux pas prendre tout le spotlight. Je ne suis pas bien d'être au centre de l'attention. Mais j'aime ça être le gars à côté qui va ramener tout le monde. »

Outre Le tricheur, qui reviendra en ondes à TVA à compter du 2 septembre à 18 h 30 (voyez les premiers invités ici), il faudra patienter en 2025 pour voir les deux autres projets, Sortez-moi d'ici et Star Académie. Impatience, quand tu nous tiens!