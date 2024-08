Découvrez les trois nouveaux professeurs de Star Académie

Ce mardi avait lieu, en direct du restaurant de l'hôtel Saint-Sulpice, le dévoilement des personnalités qui agiront comme professeurs lors de la prochaine saison de Star Académie.

La rencontre était présidée par le nouveau directeur de l'Académie, Garou, et animée par le producteur et animateur Jean-Philippe Dion.

Ainsi, nous attendions trois noms, les professeurs de chant, de musique et de danse et sports.

Pierre Lapointe a été choisi comme professeur de musique, un rôle qu'il remplira assurément avec distinction considérant son bagage musical des 20 dernières années.

À ses côtés, on pourra voir une ancienne de Star Académie, Émily Bégin (2005), qui se trouve un poste important comme professeure de danse et sports. Rappelons que celle-ci est une habituée des sports et de la danse, des atouts qui lui ont permis de s'illustrer dans plusieurs comédies musicales notamment. Ce sera un bonheur de la retrouver!

Enfin, surprise!, alors qu'elle avait perdu son siège à Chanteurs masqués, bien malgré elle, on retrouve Véronic DiCaire comme professeure de chant. Ce sera évidemment formidable de la voir évoluer dans ce nouveau contexte, qui lui permet de revenir rapidement en ondes à TVA.

À ceux-ci s'ajoute Andréanne A. Malette, aussi une ancienne de Star Académie, qui participera à la sélection des candidats lors des auditions en compagnie de Marie-Ève Riverin, une interprète et coach vocale réputée au Québec et de la directrice de casting Émilie Fournier. Les auditions se prolongent d'ailleurs d'une semaine pour celles et ceux qui seraient intéressés à tenter leur chance.

Rappelons que cette nouvelle mouture de Star Académie sera à l'antenne de TVA à l'hiver 2025. Êtes-vous aussi impatients que nous?