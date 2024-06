Jean-Philippe Dion aborde son départ de Sortez-moi d'ici

Croisé sur le tapis rouge de la première médiatique du documentaire Je suis : Céline Dion, Jean-Philippe Dion a bien voulu revenir sur son départ de Sortez-moi d'ici après deux saisons, une nouvelle qui en a pris plus d'un par surprise.

En effet, après la deuxième mouture, qui a couronné la reine de la jungle Clodine Desrochers, les deux animateurs, Jean-Philippe Dion et Alexandre Barrette, ont annoncé qu'ils ne seraient pas de retour à l'animation. Voyez leur message ici.

Évidemment, Jean-Philippe Dion a accepté un autre très gros mandat, l'animation de Star Académie, ce qui entrait en conflit avec un tournage à l'étranger.

« La décision de Star Académie s'est prise dernièrement, La vraie nature aussi. C'est vraiment en lien les deux », nous indiquait-il.

« Parce que tu sais, je ne peux pas tourner dans la jungle au mois de décembre, puis après ça, être à Star Académie. Je suis aussi producteur de Star Académie. Alors que je suis moins impliqué en termes de production sur Sortez-moi d'ici que sur Star Académie. Alors j'ai préféré laisser aller », explique-t-il.

C'est triste parce que c'est un show que j'aimais et qui m'a fait vraiment beaucoup de bien aussi comme animateur.

Il aborde en contrepartie son futur mandat bonifié sur Star Académie :

Pour moi, c'est comme le défi de ma carrière.

Il poursuit : « C'est un peu fou parce que, pour vrai, j'aurais été super bien de continuer avec La vraie nature et Sortez-moi d'ici le plus longtemps possible. J'étais dans ma zone de confort finalement, avec les deux, mais Star Académie, je ne pouvais pas passer à côté de ça. C'est le projet qui m'a fait grandir. C'est le projet où j'ai appris mon métier. De tous les bords, de tous les côtés. Je me disais, je ne veux pas avoir de regrets. Il faut que je me lance là-dedans. J'ai un an devant moi pour commencer à réfléchir. Aujourd'hui, je suis là-dedans, en réflexion. »

