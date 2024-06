Découvrez le nouveau directeur de Star Académie : ce n'est pas celui que vous pensez!

Depuis l'annonce du retour de Star Académie en 2025, les paris sont ouverts à savoir qui composera l'équipe qui accueillera les nouveaux académiciens.

Il y a quelques semaines, on nous dévoilait qui animerait les galas du dimanche, l'animateur Jean-Philippe Dion. Lara Fabian aura aussi un rôle à jouer dans cette nouvelle mouture, comme vous pouvez le lire ici.

Voilà que les médias de Québecor dévoilent aujourd'hui l'identité de la personnalité qui deviendra le directeur de l'Académie.

Si les internautes votaient massivement pour René Simard dans les derniers jours, c'est finalement dans une autre direction que la production a décidé d'aller.

Ainsi, c'est Garou qui prendra ce rôle tant convoité.

Sur les réseaux sociaux de Star Académie, on peut lire : « ⭐️ GAROU nommé DIRECTEUR DE L'ACADÉMIE! ⭐️

Nous avons l'honneur d'accueillir à l'Académie un tout nouveau directeur qui accompagnera avec brio les candidats de la prochaine saison: Garou! 💥💥💥

Un brillant artiste qui a chanté sur les plus grandes scènes de la francophonie, vendu plus de 5 millions d'albums, remporté 11 Félix et 3 Victoires de la musique, mais surtout, qui reste toujours aussi passionné et accessible!

Avec lui, les Académiciens et Académiciennes vont vivre une expérience FAN-TAS-TI-QUE! ✨ »

Au Journal de Montréal, le chanteur indique que l'Académie sera un « camp de vacances » pour sa prochaine saison, rien de moins!

Avez-vous hâte de le voir à l'oeuvre? Ce choix vous plaît-il?

