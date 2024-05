Après Marc Dupré, voici le nouvel animateur des variétés de Star Académie

Voilà la nouvelle qui fera plaisir à bien des téléspectateurs, Star Académie sera de retour l'hiver prochain sur les ondes de TVA.

Pour succéder à Marc Dupré qui animait jusque-là les variétés, TVA a choisi Jean-Philippe Dion, qui est aussi le producteur de l'émission avec les Productions Déferlantes.

Pour l'occasion, il sera accompagné de Lara Fabian. En 2021 et 2022, elle avait tenu le rôle de directrice de l’Académie, et elle souhaitait vivement faire partie de la prochaine mouture de Star Académie. Elle agira cette fois à titre de marraine. Celle qui effectue un retour fracassant en Europe présentement viendra au Québec à quelques reprises pendant la saison pour continuer de transmettre son savoir inestimable aux nouveaux candidats. Une occasion en or d’apprendre et d’évoluer sous son aile.

« Star Académie, c’est la chance d’une vie ! Et quel honneur pour Québecor Contenu qu’une artiste de la trempe de Lara Fabian ait la générosité de revenir guider nos Académiciens vers la réussite ! Et avec la spontanéité, la rigueur et la bienveillance qu’on lui connaît, Jean-Philippe Dion saura relever ce nouveau mandat avec brio », précise Kathleen Vachon, directrice, Variétés, divertissement et grands formats, Québecor Contenu.

Pour le moment, nous ne connaissons pas l'identité de la personnalité à qui sera confiée la direction de l'Académie, mais elle sera annoncée sous peu.

Les chanteurs âgés de 16 à 30 ans qui rêvent de rejoindre les rangs de l’académie musicale télévisée la plus populaire du Québec peuvent poser leur candidature dès le 3 juin, et ce, jusqu’au 11 août 2024, juste ici.

Les variétés seront encore présentés les dimanches soirs sur les ondes de TVA.

Nous avons bien hâte de découvrir cette nouvelle mouture et son équipe de professeurs. Et vous?