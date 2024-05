Jean-Philippe Dion et Alexandre Barrette doivent laisser tomber l'animation de cette populaire émission

C'est avec surprise que nous apprenons que les animateurs Jean-Philippe Dion et Alexandre Barrette ne seront pas de la partie pour la troisième saison de Sortez-moi d'ici.

Certes, la nouvelle est un peu moins étonnante pour Jean-Philippe Dion, qui a accepté de succéder à Marc Dupré à l'animation de cette énorme compétition musicale, un mandat qui occupera certainement beaucoup de son temps.

Sur la page Instagram de l'émission, on peut lire : « Compte tenu de leurs nouvelles obligations professionnelles, on vous annonce que Jean-Philippe et Alexandre passeront le flambeau à de nouveaux animateurs la saison prochaine.

Ils garderont des souvenirs inoubliables de cette folle aventure, et ça se verra lors de notre dernier rendez-vous, Les secrets de la jungle, présenté le dimanche 9 juin, à 18h30.

Un nouveau duo tout aussi réjouissant guidera les destinées des campeurs l’an prochain.

Un énorme BRAVO et MERCI pour ces 2 saisons incroyables! »

Sur ses réseaux sociaux, Alexandre Barrette confirme la décision, en revenant sur cette expérience hors de l'ordinaire vécue lors des deux dernières années.

Il écrit notamment : « Suite au succès des deux dernières saisons, l’émission est renouvelée, mais les tournages auront lieu à la fin de l’automne cette fois-ci. Le nouvel horaire de tournage empêchera Jean-Philippe et moi d’animer la prochaine saison en raison de nos engagements respectifs durant cette période. »

Il ajoute, concernant son coanimateur et complice : « J’ai aussi eu la chance de travailler avec J-P Dion, le gars le plus préparé et travaillant que j’ai vu de toute ma carrière ! J’ai eu énormément de fous rires avec lui ! C’est vraiment un plaisir de côtoyer J-P au quotidien ! »

Voyez sa publication complète ci-dessous.

Voilà donc que la production devra trouver deux nouveaux artistes pour leur succéder. Qui aimeriez-vous voir dans ce rôle?

Il pourrait être intéressant de prendre des artistes qui ont déjà tenté l'expérience comme campeurs, qu'en dites-vous? Philippe Laprise et Alex Perron nous semblent parfaits pour ce rôle!

L'émission des coulisses, intitulée Les secrets de la jungle, sera présentée le dimanche 9 juin à 18 h 30 sur les ondes de TVA. C'est à voir!

Notons que Philippe Laprise et Dave Morissette animent Sortez-moi d'ici... mais pas tout de suite, chaque lundi à 20 h, sur les ondes d'Évasion.