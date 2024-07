Si nombreux téléspectateurs ont été peinés d'apprendre que le duo d'animateurs des deux premières saisons de Sortez-moi d'ici ne reviendrait pas à la barre de l'émission, on devine que beaucoup seront réjouis d'apprendre qui sont les élus qui remplaceront Jean-Philippe Dion et Alexandre Barrette.

Apprenez la raison derrière ce changement dans cet autre texte.

Ce matin, nous apprenions avec plaisir qu'il s'agira d'une ancienne candidate de l'émission, que le public s'est fait une joie de découvrir ou de re-découvrir, Rosalie Vaillancourt. En plus de se rendre en finale (contre toutes attentes, ou du moins, les siennes!), la bienveillante humoriste avait relevé avec brio les missions confiées par la production. À ses côtés, c'est un animateur chevronné reconnu pour son humour et son écoute que l'on trouvera: l'inimitable Guy Jodoin!

Un petit changement est à noter pour cette troisième saison de Sortez-moi d'ici, qui sera tournée cet automne, toujours au Panama. Les dix épisodes, qui seront diffusés au printemps 2025, seront dorénavant d'une durée de 90 minutes. Ce qui veut dire... Plus de temps pour encore plus de défis surprenants! Avec deux personnalités aussi espiègles à la barre de l'émission, on peut s'attendre à quelques folies. Nous sommes impatients de découvrir la nouvelle mouture de campeurs.

Les complices se sont présentés dans un segment que vous pouvez retrouver ci-bas.