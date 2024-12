Jean-Philippe Dion revient sur des propos de Guy Jodoin à Tout le monde en parle

Il y a quelques semaines, juste avant de s'envoler pour le Panama, Guy Jodoin était en visite sur le plateau de Tout le monde en parle afin de discuter de sa future coanimation de la troisième saison de Sortez-moi d'ici.

Sur le plateau de Guy A. Lepage, il disait que les femmes étaient plus difficiles à convaincre que les hommes pour participer à cette émission.

Maintenant que la distribution de cette nouvelle mouture a été annoncée, on constate qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui dormiront dans la jungle et mangeront des insectes cet hiver.

Donc, Guy Jodoin avait-il raison d'affirmer cela? « Il y a beaucoup d'hommes qui ont levé la main, qui avaient envie de le faire. Après ça, les femmes, il fallait plus aller en booking et les approcher. Ça n'a pas été difficile à booker et à confirmer, mais il a fallu qu'on aille davantage vers elles que les hommes. »

Il faut dire que la liste des gens que la production est arrivée à convaincre cette saison est vraiment impressionnante.

« Plus les années avancent, plus les gens ont envie de participer à Sortez-moi d'ici », nous indique Jean-Philippe Dion. « Il y a plusieurs noms qui sont là cette année, qui avaient été en discussion pour la saison d'avant. Pour des raisons de disponibilités, ça ne fonctionnait pas. Mais là, comme on a changé le calendrier de tournage, ça a libéré beaucoup de gens. »

La date officielle du début de la prochaine saison n'a pas encore été annoncée. On peut s'attendre à une diffusion dès le début du mois de mars. À suivre!