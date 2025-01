Un moment d'effroi pour Sonia Vachon dans la bande-annonce de Sortez-moi d'ici

Si vous pensiez que la deuxième saison était terrifiante, celle-ci va être pire!

Voilà les mots que vous pourrez entendre le nouvel animateur Guy Jodoin prononcer, en accueillant les nouveaux campeurs au Panama en compagnie de sa coanimatrice, Rosalie Vaillancourt pour une troisième saison de Sortez-moi d'ici.

Encore ce printemps, plusieurs artistes ont accepté d'aller affronter les affres de la nature et des défis incroyables pour vous divertir.

La première bande-annonce dévoilée par TVA promet de nous faire vivre toutes les émotions.

On retrouve notamment la comédienne Sonia Vachon, qui sera confrontée à un moment exigu en compagnie de nombreux rats!

« Je suis une poule mouillée », peut-on l'entendre dire. On le serait à moins!

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Parmi les vedettes qui ont accepté de faire le saut, on retrouve notamment deux têtes d'affiche de TVA, Gino Chouinard et Jean-Michel Anctil (Passez au salon). Ceux-ci joueront respectivement pour les causes du Trait d’Union Québec et de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie.

Sonia Vachon (Autisme Estrie), le joueur des Alouettes de Montréal, Marc-Antoine Dequoy (Fondation québécoise du cancer), Brigitte Lafleur (Allergies Québec), Naadei Lyonnais (Lacourse pour l’autisme), Jeff Boudreault (Fondation Le Havre du Lac St-Jean), Chloée Deblois (Maison Source Bleue), Kim Rusk (Parkinson Québec), et Pascal Morrissette (Regroupement des maisons des jeunes du Québec) complètement la liste des artistes que vous pourrez voir à l'oeuvre le printemps prochain.

📌 Sortez-moi d'ici! | De retour ce printemps à TVA et TVA+!