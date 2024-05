Ce dimanche, après une saison forte en émotions, l'animatrice Clodine Desrochers a coiffé au fil d'arrivée Rosalie Vaillancourt et Dave Morissette, remportant les honneurs lors de la deuxième saison de Sortez-moi d'ici. Nous tenons à saluer son courage de s'être lancée dans une telle aventure, avec intégrité, bonne humeur et courage. Au lendemain de la diffusion de sa victoire, nous avons eu l'occasion de la rencontrer pour discuter de cette expérience transformatrice, qui lui offrira certainement un rayonnement mérité.

« C'était très, très le fun de vivre ça ensemble hier », lance Clodine en se remémorant sa soirée de la veille, alors qu'elle regardait la finale de l'émission en direct avec Rosalie Vaillancourt et Dave Morissette. Elle nous confirme d'ailleurs avoir tissé des liens uniques avec les autres campeurs, qui feront partie de sa vie à tout jamais : « Malgré qu'on a des vies occupées chacun, je pense que pour le reste de nos jours, à chaque fois qu'on va se croiser, ça va être comme, on se saute dans les bras parce qu'on a vécu quelque chose d'unique là, vraiment. »

L'animatrice, qui nous est apparue d'un calme olympien tout au long de son expérience, en a surpris plus d'un en avouant ce dimanche avoir souhaité quitter l'aventure. Elle s'explique : « Il y a beaucoup de moments où, dans ma tête, je me disais "oh mon Dieu, je trouve ça difficile. Comment je vais faire pour passer la journée?" Puis quand je regarde l'émission, je suis toujours souriante, j'ai toujours l'air calme, mais je pense que le petit canard a les pattes en dessous de l'eau qui se font aller. Dans ma tête, ça allait vite, vite, vite. Mais je trouvais que j'avais l'air plus calme que ce que j'étais dans ma tête en réalité. »

Elle poursuit en revenant sur ses premières impressions dans le jeu : « J'étais avec des campeurs extraordinairement volubiles, drôles. Et moi, je me trouvais un petit peu discrète dans tout ça. Alors j'ai fait "ben voyons Clodine, assume-toi". Ça m'a fait travailler ça beaucoup. Après ça, je pensais que j'étais la plus pisseuse des pisseuses. J'ai réalisé que finalement, tabarnouche, je suis capable d'affronter beaucoup de choses. Donc, je me suis surprise moi-même. Et je suis sûre que tous les campeurs ont vécu ça aussi. Ils ont fait des surprises sur eux et ils ont appris des choses sur eux. Parce que c'est une situation hors de l'ordinaire, hors norme, où on se sent en danger. Puis à ce moment-là, tout est grossi comme à travers une loupe. On dirait que tes traits de personnalité ressortent encore plus. »

L'animatrice ne tarit d'ailleurs pas d'éloges pour la production qui mène ce gros bateau dans un pays étranger : « Les productions Déferlantes, bravo de faire de la bonne télé comme ça, de faire un show à grand déploiement. C'est bien beau d'avoir des commanditaires, d'avoir les sous, mais il faut le faire. Écoute, c'est 100 personnes au Panama. C'est énormément d'organisation. C'est quasiment deux mois au Panama. C'est de l'ouvrage. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est de l'ouvrage. Moi, je leur lève mon chapeau. »

Rappelons que nous avons récemment eu la bonne nouvelle qu'une troisième saison allait voir le jour!

Enfin, sachez que cette apparition à Sortez-moi d'ici a permis à Clodine Desrochers de décrocher un nouveau mandat qui sera annoncé ce lundi soir. Restez à l'affût, nous vous l'annoncerons aussi sur Showbizz.net!

L'animatrice se montre d'ailleurs à la fois ouverte et résiliente quant à son futur en télévision : « Si on m'arrive avec un beau cadeau, pis que ça me touche, pis que j'ai le goût, fine! Sinon, je ne serais pas plus malheureuse. »

Rappelons que Clodine Desrochers a choisi de verser son prix de 50 000 $ à la Fondation À deux pas de la réussite, dont la mission est d’améliorer le parcours des enfants fréquentant des écoles primaires de la région de Lanaudière : « Il faut leur dire qu'on les aime. Il faut leur dire que la vie est belle et qu'il faut qu'ils se raccrochent, qu'ils fassent des études pour réaliser leurs rêves. Ça me tenait vraiment à cœur », conclut-elle, heureuse.

Nous la remercions pour cet entretien sincère et espérons la revoir dès que possible dans notre petit écran.