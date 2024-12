La conjointe de Jean-Michel Anctil réservait une surprise à son amoureux pour son retour de Sortez-moi d'ici!

Jean-Michel Anctil est revenu de la jungle de Sortez-moi d'ici! il y a quelques jours et sa conjointe, Mélodie Charest, l'attendait à l'aéroport avec une immense pancarte de bienvenue, que vous pouvez voir au bas de l'article.

« Ça, c'est ma Mélo! », nous confie-t-il en entrevue. « Elle ne pouvait pas arriver à l'aéroport seule, sans rien. »

« Ça a été l'autre moment difficile [de l'aventure Sortez-moi d'ici], de ne pas avoir de contact, de ne savoir pas comment les gens vont, de ne pas donner de nouvelles. Ça a été des moments tough. J'étais content de la retrouver. »

L'acteur nous indique ce qu'il a trouvé le plus exigeant dans son aventure au Panama : « Je n'ai pas souffert de la faim. Pour d'autres, ça a été plus difficile. Mais moi, non. Ce qui a été plus difficile, peut-être, c'est le sommeil. Mais sinon, j'ai vraiment apprécié mon séjour là-bas. »

Il ajoute : « J'en avais parlé avec des gens qui avaient été là-bas et ils m'ont dit que tu revenais changé d'une expérience comme celle-là. Tu poses tes limites, tu crées des liens d'amitié, tu passes par plusieurs gammes d'émotions. J'ai vraiment adoré l'expérience. Je les comprends quand ils disent que tu sors de là un peu transformé. La tranquillité de la jungle. Tu n'as pas de son, tu n'as pas de montre, tu n'as pas d'accès à ton téléphone, rien. Tu es coupé complètement du monde extérieur. »

La troisième saison de Sortez-moi d'ici! sera diffusée au printemps 2025. La date officielle n'a pas encore été dévoilée.