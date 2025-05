Sortez-moi d'ici : Ce que Gino devra manger dépasse tout ce que nous avons vu jusqu'à présent

Les campeurs de Sortez-moi d'ici ont mangé d'innombrables plats peu ragoûtants cette saison, de la tarentule à la pizza aux pies de cochons.

Mais, la semaine prochaine à l'émission, Gino et Jean-Michel devront ingérer des plats encore plus répugnants. Le rat grillé, le pénis de bovin et la larve dodue font partie des aliments qui seront présentés aux campeurs. On se rappellera que ceux-ci viennent tout juste de déguster une succulente fondue chinoise, accompagnée de banana split pour dessert, suite à l'obtention d'une récompense.

Dans les images de la bande-annonce du prochain épisode, on constate que Gino et Jean-Michel passent un très mauvais moment lors de ce banquet immonde. Avouons-le, nous n'aimerions pas être à leur place.

Voyez des images du menu gastronomique offert aux campeurs au bas de l'article.

Aussi, dimanche dernier, Jeff n'a pas été éliminé comme prévu. Il doit plutôt passer la nuit dans la maison du diable. Les autres campeurs devront-ils faire une épreuve pour permettre au comédien de réintégrer l'aventure? C'est à suivre dimanche prochain!

Sortez-moi d'ici est diffusé à TVA les dimanches soirs à 19 h 30.

Ne manquez pas Sortez-moi d'ici... mais pas tout de suite avec Gino Chouinard et Jean-Michel Anctil les lundis à 20 h sur Évasion, dès le 16 juin.