Brigitte Lafleur revient sur ce défi terrifiant avec Gino Chouinard : « J'avais peur qu'il meure »

Alors qu'ils étaient à peine sortis de leur premier défi, pendant lequel ils ont eu à affronter leur peur des hauteurs et leur vertige, l'équipe de Sortez-moi d'ici renvoyait Brigitte Lafleur et Gino Chouinard dans un défi pour le moins relevé, inspiré par celui vécu par Dave Morissette la saison précédente.

D'un côté, Gino Chouinard se faisait enterrer vivant, à la verticale, sous une grande quantité de grains de maïs. Plus encore, une fois qu'il était prisonnier, on lui versait des serpents sur la tête. Pendant ce temps, Brigitte Lafleur avait la tête enfermée dans une boîte contenant des crapauds. Elle devait alors donner des indices à son coéquipier afin qu'il devine les noms de plusieurs célébrités. Heureusement pour eux, Gino Chouinard est probablement celui qui a rencontré le plus de célébrités au fil de son mandat à Salut Bonjour. Ce faisant, il était particulièrement efficace pour deviner, malgré le stress qui pesait.

En entrevue, Brigitte Lafleur est revenue sur ce défi franchement inquiétant, pendant lequel Gino Chouinard semblait toujours sur le point de craquer.

Elle nous dit, encore étreinte par l'émotion : « Un moment donné, je le sentais qu'il n'était tellement plus capable. Ça, ça m'a beaucoup inquiétée. Je trouvais ça heavy parce que j'avais peur qu'il meure, tu comprends? Vous avez prévu les serpents qui ne sont pas censés être venimeux et on n'est pas censés mourir, mais je pense que vous n'avez pas prévu qu'il puisse être asphyxié à cause du maïs. »

» J'avais peur qu'il crève. À un moment donné, j'étais là "Arrête Gino, ce n'est pas grave". Ça, j'ai trouvé ça rough, plus pour lui que pour moi. Après ça, il était dans tous ses états. »

Vous pouvez d'ailleurs le constater dans la vidéo ci-dessous, dans laquelle on retrouve un Gino très émotif après le défi. Il mentionne notamment avoir atteint la limite de ce qu'il pouvait endurer.

Il s'est dépassé clairement à ce moment-là.

La troisième saison de Sortez-moi d'ici se poursuit dimanche prochain, avec un troisième épisode. Tous les campeurs sont maintenant arrivés dans l'aventure et pourront nous démontrer leur force de caractère et leur courage.

Vous pouvez rattraper cet épisode complet sur TVA+, si vous ne l'avez pas encore vu.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

📺 Sortez-moi d'ici : Dimanche 19 h 30 | TVA et TVA+