Gino Chouinard victime d'un fâcheux incident en voyage

Ce samedi, la compagnie aérienne Air Canada a annoncé une suspension complète de ses vols, causant, sans l'ombre d'un doute, un important stress à des dizaines de milliers de voyageurs.

De ce nombre figure notamment Gino Chouinard, actuellement dans la province de la Colombie-Britannique, plus précisément dans la ville de Vancouver. Sentant la soupe chaude et baignant actuellement dans l'incertitude, le populaire animateur a lancé à la blague, sur sa page Facebook, un appel à tous. Il écrit :

« Tu quittes Vancouver vers Montreal en voiture dans les prochains jours et tu aimerais avoir un chauffeur de plus? Écris-moi en privé! Je suis pas trop dérangeant! 😂 »

Bien qu'il n'ait pas indiqué si son vol avait été annulé, nul doute que Gino a voulu prendre les devants sur la situation, pour éviter tout problème pour le retour. Dans la section des commentaires, plusieurs abonnés ont ainsi proposé leur aide, non sans une légère pointe d'humour :

« Va chez un concessionnaire,demande en échange d'une pub télé..avec le slogan... pourquoi prendre air canada, quand le Canada t'offre de voyager en voiture.. »

« Dommage je n'ai pas de permis es-ce que jai le temps de suivre mes cours m'acheter un auto m'en venir a Vancouver. Tu devrais être de retour d'ici 2 ans 🤷🏽‍♀️ »

« Nouveau slogan pour les clientes/clients d'Air Canada: Salut! Mauvais jour... »





On espère que Gino pourra trouver un moyen de transport pour revenir à bon port! La situation est cependant plus dramatique pour bon nombre de voyageurs, qui n'ont pas pu, depuis la grève, trouver un vol de remplacement.

De son côté, Gino Chouinard se remet tout juste de son expérience à Sortez-moi d'ici, où il s'est rendu, rappelons-le, jusqu'à la finale. À propos de cette aventure hors du commun, l'ex-animateur de Salut Bonjour nous confiait avoir vécu des moments particulièrement éprouvants. C'est à lire ici.

Peu après, Gino et un autre célèbre campeur de la téléréalité ont animé ensemble une émission dérivée de la populaire émission, dans lequel le duo explorait en long et en large la jungle du Panama. Plus de détails dans cet article.

Bien que nous ignorons encore à l'heure actuelle quel sera le prochain projet de Gino Chouinard, nous sommes convaincus qu'il saura nous surprendre!