Gino Chouinard fait craquer Gregory Charles en lui posant une question délicate

L'excellente émission Pour une fois reviendra en force sur les ondes de Télé-Québec ce samedi.

Paul Arcand sera le premier invité du mois de janvier. Kim Lévesque Lizotte, Gregory Charles et Josée Deschênes lui succèderont sur la chaise de l'invité.

Dans la bande-annonce de cette deuxième partie de la troisième saison, on peut voir un extrait d'un échange très touchant entre les amis Gregory Charles et Gino Chouinard.

L'ancien animateur de Salut Bonjour demande au chanteur : « Si tu te places devant une glace et que tu regardes, toi, tu vois qui? Tu te sens comment? Tu t'estimes comment dans le quotidien? »

Immédiatement, les larmes montent aux yeux de Gregory.

Moi, je me vois encore comme le gars qui ne veut pas décevoir sa mère pis son père.

« À chaque décision, à chaque moment, professionnel ou personnel, je vois encore le kid qui espère que vous n'êtes pas déçus. »

Gino ira même encore plus loin dans ses questions. « Ma question est délicate, mais je veux te la poser parce que je la trouve pertinente », lance alors l'intervieweur.

Il poursuit : « Depuis les dernières années, sachant que tes deux parents ont eu des problèmes cognitifs graves, est-ce que ce genre d'apprentissage-là que tu fais au quotidien maintenant, tu le fais encore pour le plaisir ou à titre préventif, sachant que peut-être toi aussi, tu pourrais un jour avoir des problèmes semblables? »

Le chanteur reste très rationnel dans sa réponse. « Je suis moins préoccupé par le futur que par le présent ».

Vous pourrez entendre l'entièreté de l'excellente entrevue le 24 janvier prochain, à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.