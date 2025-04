Gino Chouinard affronte l'une de ses plus grandes peurs dans la première de Sortez-moi d'ici

Nous avons eu le plaisir de visionner en primeur le premier épisode de la 3e saison de Sortez-moi d'ici, alors que Rosalie Vaillancourt et Guy Jodoin prennent le relais à l'animation, après Jean-Philippe Dion et Alexandre Barrette.

Évidemment, comme on pouvait s'y attendre, les dix campeurs en verront de toutes les couleurs pendant leur périple dans la jungle du Panama. Le premier épisode se concentre sur huit d'entre eux, tandis que deux autres se font toujours désirer après 90 minutes.

Ce faisant, vous verrez Gino Chouinard, qui a récemment tiré sa révérence de Salut Bonjour, comme vous ne l'avez jamais vu.

Avec Brigitte Lafleur et Naadei Lyonnais (qui sont cousines, qui l'eût cru?) qui ont les mêmes craintes que lui, Gino devra affronter sa peur des hauteurs.

Comme pour la saison deux, la production a choisi de lancer cette édition au centre-ville du Panama, au 52e étage entre deux immenses édifices. Par contre, contrairement à l'an dernier où les participants avaient dû marcher entre deux fils de fer tendus, cette fois, les candidats devront marcher sur un pont plutôt bancal, sur lequel on a semé quelques obstacles, sans rien pour se tenir les mains. Au final, on a pris le défi de l'an dernier pour le rendre encore plus inquiétant.

Chose certaine, aucun de ces trois campeurs ne voulait vraiment se lancer dans le vide. C'est ainsi que vous verrez un Gino Chouinard terrifié, tremblotant et toujours sur le bord des larmes. Certainement une première (et une dernière) dans sa carrière!

Trois groupes sont formés pour ce premier épisode bien relevé, qui est un divertissement à tout casser, souvent angoissant.

De leur côté, Kim Rusk et Marc-Antoine Dequoy devront plonger pour obtenir plus de confort.

Enfin, Chloée Deblois, Pascal Morrissette et Jeff Boudreault devront affronter des mises en scène très peu ragoûtantes, voire carrément terrifiantes, pour récolter les précieuses étoiles qui serviront à bonifier le souper. Ne vous faites pas d'illusion, personne ne leur fera de cadeau en ce sens!

Le jeudi 10 avril, 20 h, juste avant de lancer la 3e saison de Sortez-moi d'ici!, Guy et Rosalie recevront d'anciens campeurs des deux éditions précédentes pour découvrir comment ils ont vécu leur aventure dans la jungle, connaître leurs meilleures anecdotes et recueillir leurs confidences inédites. Le nouveau duo d'animateurs souhaite entendre les secrets de coulisses afin de bien se préparer à leur nouveau rôle.

La saison officielle débute ce dimanche à 19 h 30 sur les ondes de TVA et TVA+. Chaque épisode sera d'une durée de 90 minutes cette saison.

Qui remportera le titre de Roi ou Reine de la jungle et gagnera le grand prix de 50 000 $ selon vous?