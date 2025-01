Gino Chouinard envoie des fleurs à son ex-collègue Géraldine Lamarche

Jeudi, la présentatrice météo de Salut Bonjour, Géraldine Lamarche, annonçait son départ de l'émission matinale.

Plusieurs amis du milieu lui ont envoyé des messages touchants, dont l'ancien animateur Gino Chouinard, qui a publié deux messages, l'un en commentaire d'une publication de l'émission et l'autre sur la page Instagram de la principale intéressée.

« Gégé! 🧡🤍🧡🤍🧡🤍

Quelle magnifique aventure on aura vécu ensemble. Merci d’avoir illuminé tous nos matins gris. Tu nous as accompagnés de façon extraordinaire, même pendant les moments plus difficiles.

Merci pour tout le beau et le bon donné à Salut et au public. Félicitation d’avoir survécu à l’horaire éreintant de la météo toutes ces années. Je t’embrasse.

La suite sera belle. 🤛😎 »

« Gégé! Merci pour tout. Les gens ignorent à quel point la routine de la météo est exigeante à Salut. Tu auras fait une magnifique route avec nous. Merci pour le soleil que tu ajoutais à nos journées grises.

Je t’embrasse. Le meilleur pour la suite. »

Genevieve Hebert-Dumont, qui a assumé le même poste qu'elle pendant un certain temps, écrit : « Bravooooooo!!!! Énormément de respect!!! 🔥 »

De son côté, son collègue Charles-Antoine Sinotte indique : « Superstar et top teammate. Bravo pour tout 🙏🤛 ».

« Ma Gégé ! Tu continueras de rayonner avec ta propre lumière ! Tu m’impressionnes ! 🩷🫶🏼 », précise Félix Rondeau.