3800 matins de Gino Chouinard devient rapidement best-seller : L'animateur réagit avec émotion

Quelques jours seulement après son lancement, le récit de vie 3800 matins s'est hissé au sommet des palmarès. Depuis, la biographie écrite par Gino Chouinard, en collaboration avec Nicolas Forget, est devenue best-seller. Rencontré à Québec, dans la foulée de ce lancement, l'ancien animateur de Salut Bonjour a réagi avec émotion à ce témoignage d'affection de la part du public.

« Tu sais, moi je ne suis pas un auteur. Même si j'ai écrit un livre, je ne serai jamais un auteur. C'est un métier, être auteur. J'ai ressorti des événements que j'ai vécus, et j'ai mis des mots dessus, des émotions dessus, et j'offre ce bouquet-là aux gens. Je suis étonné de la réception, effectivement. Je ne pensais pas, tu sais », nous dit d'emblée l'artiste, touché.

Le bouquin avait été imprimé à 23 000 exemplaires pour la sortie dans les librairies. Depuis, il est retourné en réimpression pour des milliers d'exemplaires.

Il poursuit : « Je constate un truc aussi. C'est drôle, les gens, ils m'écrivent beaucoup pour me dire "Je viens de lire ton livre". Pis là, ils me décrivent un peu comment ils se sont sentis. "J'avais l'impression de prendre un café avec toi; J'entendais ta voix quand je lisais; Merci de me faire revivre des moments importants de Salut, bonjour; J'étais là quand t'as fait telle affaire; Je suis content de comprendre les coulisses de l'émission". Ça me touche beaucoup aussi que les gens prennent la peine de me le témoigner et de me l'écrire. Parce que, tu sais, aller dépenser 25-30 $ pour acheter un livre, il faut que ça t'apporte quelque chose. Je me rends compte que ça va bien au-delà de ma personnalité. »

Ça va dans un concept d'une émission phare de la télé qui a accompagné trois générations de téléspectateurs. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que les gens semblent avoir un intérêt.

L'animateur avoue en outre avoir trouvé la tâche d'écriture assez prenante : « Ç'a été un chemin difficile parce que pendant trois mois et demi, je n'en avais pas de vie. Quand tu dis pas de vie, j'ai rien fait d'autre que faire Salut Bonjour et écrire. »

Au coeur de ce projet, Gino Chouinard a pu revisiter autant des moments en ondes avec des invités marquants, des entrevues manquées, la vie de famille de l'équipe de Salut Bonjour, sa propre vie de famille avec sa conjointe et ses enfants et plus encore : « J'ai choisi des histoires qui faisaient avancer et qui nous permettaient d'évoluer. »

En ce sens, il a reçu un formidable compliment de la part de l'animatrice de Ça finit bien la semaine, Julie Bélanger : « C'est drôle, Julie Bélanger de Ça finit bien la semaine, elle m'a texté un moment. C'était super beau ce qu'elle m'a écrit, dont la phrase suivante : "Tous ceux qui rêvent de devenir animateur devraient lire ton livre. C'est comme si tu redonnais des lettres de noblesse à ce métier-là en précisant tous les enjeux que ça implique d'être un animateur d'une émission phare comme ça". J'ai trouvé ça très gentil. J'ai répondu « Tu me niaises ». »

Dans son livre comme en personne, Gino Chouinard est humble et authentique.

Le récit 3800 matins est disponible dans toutes les bonnes librairies.