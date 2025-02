Un titre audacieux pour le nouveau livre de Marthe Laverdière

Après avoir lancé un spectacle d'humour et des romans, voilà que Marthe Laverdière propose un nouveau livre de recettes, intitulée De la graine à la table.

À Salut Bonjour, l'horticultrice se défendait de ne pas être derrière l'idée du titre. « Ce n'est pas moi qui ai pensé à ce titre-là! », dit-elle à Ève-Marie Lortie. « Ça m'a été proposé par une éditrice. »

« Mais, j'ai adoré ça parce que c'est réellement ce que je voulais montrer : tu fais pousser ce qui arrive sur ta table », ajoute-t-elle.

Dans ce livre, on retrouve des trucs de jardinage et des recettes.

Voyez la couverture du 10e livre de Marthe ci-dessous.

Sur le quatrième de couverture, on peut lire ceci : « Relevez vos manches pis attachez vos tabliers avec d'la broche, on va se salir les mains de la plus belle manière qui soit! Dans ce livre, je vous donne des conseils pour semer les graines de mes plantes potagères préférées, réussir vos cultures en ville ou à la campagne, faire des récoltes abondantes et produire de nouvelles semences.

C'est le cycle de la vie au jardin! Et on finit ça dans la cuisine avec des recettes de mon patrimoine familial, qui vont mettre ces beaux fruits et légumes en valeur. Des potages, des salades, des p'tits pains, des ragoûts et des desserts que je cuisine avec beaucoup d'amour. BEN OUI ! C'est le meilleur condiment au monde… après mes herbes salées!

Ça fait qu'à vos pelles pis vos braoules, on a de l'ouvrage! »

De la graine à la table est disponible dès maintenant dans les librairies.