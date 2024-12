Une téléspectatrice de Salut Bonjour réalise son rêve

Ce vendredi, à une semaine de Noël, l'équipe de Salut Bonjour lançait un nouveau segment dans son émission, visant à réaliser les rêves des téléspectatrices et téléspectateurs. À la barre de ce segment, on retrouve la personnalité parfaite pour la tâche, l'unique et très sympathique Dave Morissette.

La téléspectatrice qui a eu le privilège de voir son rêve se réaliser en premier était Geneviève Fortin, une jeune grand-maman de deux petits-enfants.

Pour en finir avec un fameux « running gag » qui a lieu dans sa famille depuis des années, Geneviève souhaitait apprendre à cuisiner le boeuf Wellington en compagnie d'un grand chef.

Celle-ci a été accueillie avec toute la bonne humeur possible par Dave Morissette, qui s'est assuré de la mettre en confiance puisqu'elle était de toute évidence un peu nerveuse.

Puis, l'un des chefs de Salut Bonjour, Jonathan Garnier, a passé pas moins de deux heures avec cette téléspectatrice pour lui apprendre les rudiments de la confection d'un boeuf Wellington, un met qui demande plusieurs étapes de préparation.

Inutile de vous dire que Geneviève était particulièrement émue lorsque le résultat de leurs efforts communs est sorti du four.

Cela a donné lieu à un magnifique moment de télévision, qui donnait le ton aux festivités des fêtes qui commencent bientôt.

C'est tout l'hiver et au printemps prochain que Dave Morissette continuera de réaliser les rêves des téléspectateurs, que ce soit une activité, une expérience, une rencontre ou autre. Vous pouvez postuler juste ici.

