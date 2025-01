Voici pourquoi Salut Bonjour a débuté une heure plus tard ce jeudi

Jeudi matin, Salut Bonjour a éprouvé des problèmes techniques qui ont forcé le retard de la diffusion de l'émission matinale sur les ondes de TVA.

Bien des téléspectateurs se sont questionnés à savoir pourquoi leur émission préférée ne jouait pas comme à l'habitude à 6 h 30. Plusieurs ont craint le pire, voyant déjà l'animatrice, un des chroniqueurs ou un membre de l'équipe dans une situation précaire, mais Ève-Marie Lortie a partagé une vidéo pour rassurer les gens.

« Toute l'équipe, on est en place, on est prêts à aller à votre rencontre ce matin. L'informatique nous joue des tours, mais dès qu'on peut, on vient vous voir dans vos maisons, à la télé », disait-elle.

« Façon polie de dire qu'il n'y avait rien qui marchait », a-t-elle indiqué à son retour en ondes vers 7 h 30.

Elle ajoutait : « Dans les années 90, il y a eu une série de spectacles qui a vraiment été un franc succès et c'était des spectacles "unplug". On enlevait un peu d'artifices, on y allait à la base, juste la musique, la personnalité. Ça va ressembler un peu à ça pour la première heure. »

« C'était pas moins bon "unplug", mais par exemple, si je fais juste vous expliquer que le gars, il fait un backflip dans un skatepark avec des valises, c'est différent », ajoutait en riant Mathieu Roy, collaborateur web et médias sociaux.

Malgré les embûches, toute l'équipe de Salut Bonjour était de bonne humeur et positive, comme toujours!

