Cette collaboratrice bien-aimée quitte son poste à Salut Bonjour

La présentatrice météo de Salut Bonjour, Géraldine Lamarche, annonce ce jeudi matin sur ses réseaux sociaux qu'elle quitte son poste pour de nouveaux défis.

Ce vendredi 23 janvier sera son dernier jour à l'écran.

Elle ne révèle pas ce qui l'occupera dans les prochains mois.

Lisez son message ci-dessous :

« Bye bye, météo Salut Bonjour. 🌞👋🏻

Après 3 belles années à vous faire rire, à braver le froid, à jongler avec un parapluie capricieux et à me lever en plein milieu de la nuit, je choisis de fermer un livre marquant de ma vie. 💔

Je quitte la météo de Salut Bonjour.

Une décision pas facile, mais qui vient du coeur, portée par un profond désir de m’aligner pleinement avec la personne que je suis et celle que je souhaite devenir.

À cette famille d’écran, merci. 🥹 Merci pour les rires partagés, les précieux moments et l’amour immense qui a illuminé mon quotidien. Et à vous, chers téléspectateurs, qui m’avez accueillie matin après matin dans vos foyers, merci infiniment. Vous m’avez offert un privilège inestimable… et bien plus encore. 🥹 Vos mots, votre présence et votre soutien que j’ai ressenti à travers l’écran ont compté bien plus que vous ne pouvez l’imaginer. 🫂💫🙏🏻

Je pars le coeur rempli de gratitude et les yeux remplis d’excitation pour ce qui m’attend. Ce saut vers l’inconnu m’emballe. J’ai hâte de relever de nouveaux défis et d’embrasser tout ce que la vie a à m’offrir. 🤗✨ Je suis prête.

Demain, vendredi 23 janvier sera mon dernier matin avec vous.

Ce n’est qu’un auuu revoir… à bientôt ! 🫶🏻 »

Précisons que plusieurs présentatrices météo de Salut Bonjour sont devenues des vedettes bien-aimées de notre télévision, dont Anouk Meunier, Geneviève Hébert-Dumont et Anick Dumontet.

Géraldine Lamarche aura su rejoindre le coeur des Québécois grâce à sa bonne humeur contagieuse, son sens de l'humour et son intégrité. Elle va nous manquer!