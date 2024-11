Charles-Antoine Sinotte de Salut Bonjour s'ouvre sur le cancer de sa future femme

Alors qu'il annonce être ambassadeur de la campagne Noeudvembre 2024, Charles-Antoine Sinotte révèle que sa future femme, Sophie, est atteinte d'un cancer du sein.

Le couple a appris la triste nouvelle peu de temps avant que le chroniqueur sportif de Salut Bonjour ne fasse la grande demande.

« La 💍 avait été achetée plusieurs semaines avant même de savoir qu’on aurait ce genre de mauvaise nouvelle.

Disons que la dernière année nous a permis de mieux comprendre l’expression « Pour le meilleur et pour le pire ».

11 mois plus tard, Sophie complète ses traitements cette semaine, elle va bien, et nous nous aimons encore plus 🤍

C’était donc inévitable pour moi de participer, pour une 3e année, à la campagne #Noeudvembre de @procureqc

pour laquelle je suis fièrement ambassadeur.

Si le cancer du sein s’est invité dans notre vie, sachez que le cancer de la prostate est diagnostiqué chez 18 hommes chaque jour au Québec. Ce sont donc 6500 familles québécoises qui seront confrontées à ce défi d’une vie dans la prochaine année. »

Lisez sa publication complète ci-dessous.

Nous souhaitons au couple que le fantôme du cancer disparaisse de leur vie pour de bon, et ce dans les plus brefs délais.