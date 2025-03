Découvrez le nouveau visage de la météo à Salut Bonjour

Il y a quelques semaines, nous apprenions que Géraldine Lamarche quittait Salut Bonjour pour relever de nouveaux défis.

Voilà que TVA nous révèle enfin l'identité de sa remplaçante, il s'agit de Marie Andrée Leblond [photo ici].

Après trois ans à Radio-Canada Acadie, en tant que journaliste culturelle, cheffe d’antenne et animatrice d'une émission estivale, elle a approfondi ses connaissances météorologiques à MétéoMédia pendant un an et demi comme présentatrice et créatrice de contenu.

En plus d’être à Salut Bonjour chaque matin de la semaine, Marie Andrée présentera également les prévisions météo à LCN au Québec Matin.

Richard Turcotte accueillera aussi une autre nouvelle collègue, alors que Justine St-Martin [photo] s'occupera bientôt du sports à Salut Bonjour Week-end. Justine évolue dans les médias sportifs depuis près de 14 ans. Après plusieurs années à gravir les échelons comme archiviste, rédactrice, statisticienne et reporter, elle se joint à TVA Sports en novembre 2019. Depuis, elle s’est vu confier différents mandats, dont l’animation des matchs de football du RSEQ, du hockey de la LNH, des Remparts de Québec et des Lions de Trois-Rivières. Son approche se distingue par son intérêt pour l'humain derrière l'athlète.

Salut Bonjour et Salut Bonjour week-end sont diffusés du lundi au dimanche, dès 6 h 30, sur les ondes de TVA.