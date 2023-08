Bianca Gervais n'a pas aimé se regarder à Y'a du monde à messe et en a tiré des leçons

Vendredi soir, Bianca Gervais visitait Christian Bégin sur son plateau de Y'a du monde à messe.

D'entrée jeu, elle a abordé son premier passage à l'émission il y a quelques années, qui avait été marquant pour elle.

« Pour moi, y'a un avant et un après "Y'a du monde à messe" », dit-elle.

« On était dans un tablée, où il y avait des hommes très forts et deux femmes. Dans la tablée, tout le long, je me suis excusée d'être. Tu me posais des questions où tu me considérais d'égal à égal et moi je faisais : "je suis comédienne, je commence la réalisation". [la tête basse, NDLR] Je me suis écoutée, et je me suis dit : mais tu as plus de force que ça! »

Elle ajoute : « C'était de la fausse pudeur, alors que les hommes qui étaient là nommaient leurs accomplissements avec une fierté, un partage. Il y a quelque chose de typiquement féminin dans ça. Et, je me suis dit : "c'est fini, tu sors de cette cassette-là, tu transmets un autre lègue à ta fille." »

Voyez un extrait de cette émission du 25 mai 2018 dont parle Bianca Gervais ci-dessous.

Notons que nous pourrons retrouver Bianca Gervais dans Les moments parfaits dès le 13 septembre prochain. Elle tient également le rôle principal de la magnifique série Les perles, disponible sur Club Illico.