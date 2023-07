Les perles

Stéphanie mène une vie ordinaire avec ses filles, ses Perles, Laurence, 16 ans, et Juliette, 9 ans, dans un village de la Haute-Côte-Nord. De retour d’une retraite de yoga, elle s’étonne d’être accueillie par son réseau élargi, venu lui remonter le moral. Mais cette retraite était plutôt une escapade dans le Sud avec son amant... Complice de ce mensonge, sa meilleure amie Cynthia a cru bon d’en renforcer la crédibilité en racontant, à qui voulait l’entendre, que Stéphanie est en dépression. La vérité finit par éclater, mais les ragots deviennent le cadet des soucis de Stéphanie lorsque Laurence lui fait une annonce insoupçonnée. Stéphanie part alors à la quête d’une vie meilleure, pour elle et sa famille, qui sera parsemée d’embûches, mais qui lui confirmera que l’amour de ses Perles sera toujours plus fort que tout.