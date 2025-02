C'est la fin pour la série Les perles

Nous faisions partie de celles et ceux qui souhaitaient ardemment une deuxième saison pour la série Les perles, un projet qui avait l'effet d'un énorme câlin.

Malheureusement, nos prières n'ont pas été entendues et la série se termine après une seule saison.

La nouvelle a été annoncée par la comédienne principale de la série, Bianca Gervais.

En partageant la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec une photo souvenir, elle écrit : « C’est la fin. ❤️ »

Notre coeur de télévore est plutôt balafré ces temps-ci, après l'annonce d'une fin prématurée pour la série Sorcières et maintenant Les perles.

Dans Les perles, Stéphanie mène une vie ordinaire avec ses filles, ses Perles, Laurence, 16 ans, et Juliette, 9 ans, dans un village de la Haute-Côte-Nord. De retour d’une retraite de yoga, elle s’étonne d’être accueillie par son réseau élargi, venu lui remonter le moral. Mais cette retraite était plutôt une escapade dans le Sud avec son amant... Complice de ce mensonge, sa meilleure amie Cynthia a cru bon d’en renforcer la crédibilité en racontant, à qui voulait l’entendre, que Stéphanie est en dépression. La vérité finit par éclater, mais les ragots deviennent le cadet des soucis de Stéphanie lorsque Laurence lui fait une annonce insoupçonnée. Stéphanie part alors à la quête d’une vie meilleure, pour elle et sa famille, qui sera parsemée d’embûches, mais qui lui confirmera que l’amour de ses Perles sera toujours plus fort que tout.

On y retrouvait Bianca Gervais, Cassandra Latreille, Anouk Tanguay, Sharon Fontaine-Ishpatao, Bruno Marcil, Linda Malo et plusieurs autres. Erika Soucy avait signé les magnifiques textes, tandis que la réalisation était assurée par Hervé Baillargeon. Nous envoyons nos meilleures pensées de réconfort à toute l'équipe.

Vous pouvez voir et revoir la première saison sur illico+.

