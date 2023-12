Les émissions et spéciaux des fêtes à ne pas manquer en décembre

Mercredi 6 décembre à 20 h (ICI Télé)

Afin de célébrer le temps des fêtes qui approche à grands pas, Les enfants de la télé vous convient à leur traditionnelle émission spéciale de Noël, qui cette année sera sous le thème de la chanson! Lors de cette grande fête télévisuelle, nos chaleureux animateurs invitent autour de leur grande table une ribambelle de visiteurs festifs: Marc Hervieux, Mélissa Bédard, Maxime Landry, Jacques Boulanger, Damien Robitaille, Annie Brocoli, Samuel Landry, Céline Bonnier et Janette Bertrand. Et nous nous offrons le plus beau des cadeaux, au cours de cette émission toute spéciale d’une durée de 90 minutes, la grande Ginette Reno, à qui nous réserverons une Tête d’affiche surprise, remplie d’amour et de joie!