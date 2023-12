Michel Barrette : Mes drôles de Noëls

Michel Barrette partage ses plus belles anecdotes, à la fois comiques et touchantes, du temps des fêtes. Il raconte ses meilleurs souvenirs d´enfance et d´adolescence reliés à sa folle jeunesse à Noël. Un formidable retour en arrière touchant. Dans un décor chaleureux avec son grand « chum » Luc Senay, il livre en toute intimité les moments vrais qu´il a vécus avec ses grands-parents, sa famille et ses amis. Un formidable cadeau à partager en famille et entre amis.