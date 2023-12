Les contes musicaux de Fred Pellerin en compagnie de l'OSM et Maestro Kent Nagano sont de purs moments de magie. Celui-ci s'articule autour de Léo Bellemare « écheveleur » à Saint-Élie-de-Caxton, qui entretient des barbes, moustaches et cheveux. Par son accès privilégié et régulier à la capillarité des villageois, il est au fait de tous leurs secrets. Quel usage va-t-il en faire, lui qui se veut le sauveur du monde?